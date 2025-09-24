Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Bomberos de la Diputación trabajan en otro incendio forestal. ARCHIVO

Extinguido en Valdunciel un incendio agrícola que arrasó 4,3 hectáreas y cuya causa apunta a ser intencionada

El fuego quedó extinguido en poco más de una hora gracias a la rápida intervención de los equipos

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:45

Un incendio declarado en el término municipal de Valdunciel a primera hora de la tarde de este miércoles ha calcinado 4,32 hectáreas de terreno agrícola, según el parte oficial facilitado por la Junta de Castilla y León.

El fuego se ha iniciado a las 13:11 horas y ha quedado extinguido a las 14:35, tras algo más de una hora de trabajo de los equipos de extinción. En la zona han intervenido un agente medioambiental y un total de tres medios, que han logrado atajar con rapidez las llamas y evitar que se propagaran a zonas de matorral o arbolado.

Aunque no se han registrado daños personales, la superficie agrícola ha quedado seriamente afectada. El incendio no ha alcanzado masa forestal, pero sí ha supuesto la pérdida de varias hectáreas de cultivo.

La causa probable señalada en el informe apunta a un origen intencionado, lo que eleva la gravedad del suceso y mantiene abiertas las investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido.

