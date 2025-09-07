Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del incendio declarado en Garcibuey en la jornada de este sábado. D. SÁNCHEZ

Extinguido el incendio de Garcibuey tras quemar 6,7 hectáreas

El fuego se declaró el sábado sobre las 12:59 horas junto a la carretera DSA-255

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:32

El incendio forestal declarado en Garcibuey, que se elevó a nivel 1 de gravedad potencial, quedó extinguido este domingo sobre las 16:00 horas, tras quemar casi 7 hectáreas forestales, según la información de la Junta de Castilla y León. La base de datos del servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (Infocal) recoge que el fuego, cuya causa probable sería accidental, calcinó 5 hectáreas de arbolado y otras 1,78 de matorral, un total de 6,78 hectáreas forestales.

El incendio se declaró el sábado sobre las 12:59 horas junto a la carretera DSA-255, que une Miranda del Castañar con la carretera de acceso a Garcibuey, en una zona arbolada, y dadas sus características y el fuerte viento se elevó a nivel 1 de gravedad ante riesgo para la población y tiempo de extinción. La buena evolución del fuego, que a última hora de la tarde ya no presentaba llama, permitió bajarlo a nivel cero e, incluso, darlo por controlado por la noche, tras haber trabajado en el lugar un operativo que llegó a sumar 35 medios, cinco de ellos aéreos.

Para colaborar con los efectivos de la Junta de Castilla y León, competente en la extinción de incendios forestales, la Diputación de Salamanca movilizó a cuatro dotaciones del SPEIS procedentes de los parques de Béjar, Ciudad Rodrigo, Tamames y La Alberca. Asimismo, se activó un retén de emergencia de refuerzo en el parque de Ciudad Rodrigo para garantizar la cobertura del servicio. La rápida intervención de los equipos ha permitido controlar el avance del fuego en una zona de especial valor natural, contribuyendo a minimizar los daños medioambientales.

