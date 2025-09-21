Extinguido un fuego en el acceso trasero del Convento de Las Claras
Se ha dado aviso a los Bomberos a las 18.15 horas
La Gaceta
Salamanca
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:44
Los Bomberos de Salamanca han tenido que intervenir este domingo para extinguir un fuego en el portalón de acceso trasero del Convento de Las Claras, en la calle Lucero 13.
Debido a que se encontraba cerrado -el horario de visitas el domingo es de 10 a 14 horas-, los servicios de extinción de incendios tuvieron que forzar la puerta para acceder y, posteriormente ventilar. Por el momento se desconocen las causas del fuego.
