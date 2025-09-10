Evacuada al Hospital tras una indisposición en la calle Nueva Zelanda La mujer se encontraba en la terraza de un bar de la zona

Una mujer ha sido evacuada al Hospital durante la tarde de este miércoles al sentirse indispuesta mientras se encontraba en la terraza de un bar de la zona.

El incidente se registró a las 19.30 horas y hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de soporte Vital Básico para atenderla.

