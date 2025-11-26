'El estafador de las ventanas' por enésima vez en el banquillo: vuelve a juicio por otro fraude de 600 euros La Fiscalía le pide otro año de prisión por una nueva estafa por un cerramiento que nunca llegó a instalar. El carpintero metálico acumula ya varias condenas por idéntico 'modus operandi'

M. C. Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El conocido 'estafador de las ventanas', H.O.G., volverá este miércoles al banquillo de los acusados. En esta ocasión se le juzgará por un nuevo engaño cometido a finales de 2021, cuando volvió a cobrar por adelantado un trabajo de cerramiento que, una vez más, nunca realizó. La Fiscalía le pide un año de prisión y que indemnice al perjudicado con los 450 euros que aún no ha devuelto.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, H.O.G. se publicitaba por aquel entonces como responsable de una empresa de carpintería de aluminio, con local abierto en la avenida Alfonso IX de León. En el mes de noviembre de 2021, un cliente interesado en cerrar la terraza de su cocina pidió presupuesto. El acusado, guiado exclusivamente por el ánimo de ilícito enriquecimiento, según la Fiscalía, le reclamó 600 euros por adelantado, pese a que no tenía ninguna intención real de ejecutar el trabajo.

Pasaron los meses sin obra y sin ventana. El afectado terminó denunciando en el mes de marzo de 2023. A día de hoy solo ha recuperado 150 euros, por lo que reclama los 450 restantes.

E﻿l caso no sería especialmente llamativo si no fuera por la larga trayectoria judicial del acusado. El pasado mes de octubre, fue protagonista de un enredo digno de sainete, cuando su comparecencia se retrasó más de dos horas porque se creía que estaba preso en Cantabria y en realidad estaba en Topas, mientras al mismo tiempo figuraba ordenado su traslado a León. Aquella vista terminó celebrándose, con la intervención del acusado por videoconferencia. Y terminó con otra condena: dos años de prisión.

En esta ocasión, el Ministerio Fiscal solicita un año de prisión y el pago de las costas. En el apartado civil, reclama que el acusado abone al perjudicado los 450 euros pendientes, con los intereses legalmente establecidos.

Aunque la pena de prisión es inferior a dos años, la acumulación de condenas anteriores hace prever que este nuevo procedimiento podría reforzar su ingreso efectivo en prisión, en función de la ejecución acumulada de sus causas.

El juicio ha sido señalado para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca.