Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares El accidente ocurrió en agosto y al menos la mujer resultó grave. Tras negarse a declarar en Comisaría y en el Juzgado ha quedado libre aunque con cargos por dos tentativas de homicidio. El Juzgado le ha retirado cautelarmente el permiso de conducir y tendrá que presentarse cada 15 días

M.C. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:06 | Actualizado 15:53h.

Tras casi un mes de búsqueda, este miércoles por la mañana se ha entregado en la Comisaría de Policía de Salamanca I.O.N., presunto autor del doble atropello ocurrido el pasado mes de agosto en la calle Gran Vía. El conductor huyó del lugar tras el impacto y abandonó el vehículo entre montones de paja en el barrio de Tejares. I.O.N. Es hijo del titular del vehículo.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el sospechoso se presentó ante las autoridades acompañando por su abogado, Elías Carcedo, sabedor de que le estaban buscando. Tras acogerse a su derecho a no declarar ante la Policía ni en el Juzgado de Instrinúmero número Dos de Salamanca, de guardia, ha quedado en libertad provisional, aunque bajo investigación por dos delitos de homicidio en grado de tentativa. Como medidas cautelares, se le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado y se le ha retirado temporalmente el permiso de conducir.

El accidente se produjo sobre las 06:10 horas de un domingo de agosto, cuando un Citroën gris impactó contra un hombre de 29 años y una mujer de 26 en plena Gran Vía. La mujer resultó herida de gravedad y ambos fueron trasladados al Hospital de Salamanca. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga sin auxiliar a las víctimas y abandonó el vehículo en un paraje del barrio de Tejares, donde fue hallado más tarde con la luna destrozada y rodeado de paja.

La Policía Local inició la investigación en el lugar del accidente y recabó testimonios de testigos. Posteriormente, la investigación pasó a manos de la Policía Nacional, que se encargó de localizar al titular del coche y reconstruir los hechos. Las primeras pesquisas apuntaban a que el conductor podría haber estado bajo la influencia de alcohol u otras sustancias en el momento del impacto.