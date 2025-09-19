Se enfrenta a dos años de cárcel por arrancar un diente a un menor en las fiestas de Vistahermosa El fiscal pide además una indemnización de más de 1.500 euros por las lesiones y secuelas sufridas por la víctima. El acusado golpeó al adolescente durante una discusión en plena calle y le provocó secuelas dentales permanentes

M. C. SALAMANCA Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Los Juzgados de Colón acogerán este miércoles, día 23, el juicio por una violenta agresión a un menor registrada durante la celebración de las fiestas de Vistahermosa en el mes de julio de 2023. El presunto agresor, H.M.S., sin antecedentes penales, se sentará en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca para responder por un delito de lesiones tras agredir a la víctima, de 17 años de edad. La Fiscalía le pide por estos hechos una condena de dos años de prisión y una indemnización que supera los 1.500 euros.

Según recoge el escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía, los hechos se produjeron de madrugada, sobre las 01:00 horas del día 8 de julio en la calle Ramón de Mesonero Romanos del citado barrio. En el transcurso de una discusión, y con intención de menoscabar la integridad física del menor le golpeó, provocándole una contusión facial y la pérdida completa de un incisivo superior, además de movilidad en otro diente.

El menor recibió asistencia médica y tratamiento odontológico. La recuperación de las lesiones tardó diez días, aunque la pérdida del diente quedó como secuela permanente.

El Ministerio Fiscal solicita para que se imponga a acusado una condena de dos años de prisión, además del pago de las costas procesales. También solicita que el acusado indemnice a la familia del menor con 1.530 euros por las lesiones y secuelas sufridas, más los intereses legales correspondientes.

Para el juicio, la Fiscalía propone interrogar al acusado y a varios testigos, entre ellos policías nacionales que intervinieron en la actuación y el propio menor agredido.

Según refleja el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de lesiones y el acusado actuó como autor directo. No concurren circunstancias que modifiquen su responsabilidad criminal.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha señalado para la mañana del próximo miércoles el juicio.