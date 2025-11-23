Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán
El accidente ha tenido lugar este domingo por la tarde
Salamanca
Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:17
Un varón de unos 40 años ha resultado herido este domingo por la tarde en Salamanca tras una colisión entre un turismo y el patinete que conducía en la Avenida de Salamanca, a la altura de la glorieta del Gran Capitán.
El 112 ha recibido el aviso a las 19:01 horas. Según informan fuentes del servicio de emergencias, el hombre se quejaba de un fuerte dolor en la cadera tras el impacto. Hasta el lugar fueron movilizados Policía Local, Policía Nacional y sanitarios de Sacyl, que atendieron al herido en el mismo lugar.
La zona registró retenciones puntuales durante la intervención de los servicios de emergencia.