Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán El accidente ha tenido lugar este domingo por la tarde

M. C. Salamanca Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:17

Un varón de unos 40 años ha resultado herido este domingo por la tarde en Salamanca tras una colisión entre un turismo y el patinete que conducía en la Avenida de Salamanca, a la altura de la glorieta del Gran Capitán.

El 112 ha recibido el aviso a las 19:01 horas. Según informan fuentes del servicio de emergencias, el hombre se quejaba de un fuerte dolor en la cadera tras el impacto. Hasta el lugar fueron movilizados Policía Local, Policía Nacional y sanitarios de Sacyl, que atendieron al herido en el mismo lugar.

La zona registró retenciones puntuales durante la intervención de los servicios de emergencia.