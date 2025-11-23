Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar. ARCHIVO

Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán

El accidente ha tenido lugar este domingo por la tarde

M. C.

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

Un varón de unos 40 años ha resultado herido este domingo por la tarde en Salamanca tras una colisión entre un turismo y el patinete que conducía en la Avenida de Salamanca, a la altura de la glorieta del Gran Capitán.

El 112 ha recibido el aviso a las 19:01 horas. Según informan fuentes del servicio de emergencias, el hombre se quejaba de un fuerte dolor en la cadera tras el impacto. Hasta el lugar fueron movilizados Policía Local, Policía Nacional y sanitarios de Sacyl, que atendieron al herido en el mismo lugar.

La zona registró retenciones puntuales durante la intervención de los servicios de emergencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en Monterrubio de la Armuña
  3. 3 Cautela entre las familias afectadas por el sarcoma de Ewing tras descubrir la molécula que lo origina
  4. 4 Una treintena de pueblos vuelve a tener bar: «Son el punto de encuentro»
  5. 5 Abascal, en Salamanca: «Llegaremos a acuerdos con el PP un segundo después de que rompan los que tienen con el PSOE»
  6. 6 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  7. 7 A juicio por la muerte agónica de su perra, sin ningún diente y llena de tumores, en una casa de Pelabravo
  8. 8 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 22 de noviembre
  10. 10 Baliza V-16: cómo saber si tu luz de emergencia, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, está homologada y conectada a la DGT

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán

Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán