El vecino de Peñaranda que devolvió un bolso con 1.450 euros: “Hacer el bien siempre trae cosas buenas”

La Policía Local de Peñaranda de Bracamonte ha felicitado este viernes el gesto de honradez de un vecino de la ciudad que se había encontrado un bolso con 1.450 euros y sin pensárselo dos veces lo entregó inmediatamente en la comisaría. El hallazgo se produjo el jueves, día de mercado en Peñaranda, en las proximidades de las oficinas de una oficina bancaria, en la plaza de la Constitución.

Jhon Fredy Aranda es la persona que no dudó que tenía que entregar el bolso a su legítimo dueño. “Lo abrí vi el contenido y enseguidita lo volví a cerrar porque había una cantidad de dinero considerable, entonces de una me dirigí hasta la Policía”, detalla a LA GACETA este joven colombiano, vecino de Peñaranda desde hace dos años. Una vez en la comisaría, les contó el caso: “Había unos documentos, contaron el dinero y llamaron a la dueña, enseguida llegó , estaba alteradita de los nervios porque ya te imaginarás”, relata.

Los agentes de la Policía entregaron el bolso a su dueña, le felicitaron y también felicitaron a la propietaria del bolso “porque era un día de suerte para ella por haberlo recuperado”, recuerda Jhon, quien también recibió “una muestra de afecto” por parte de la dueña del bolso.

La dama que había perdido el dinero “nos contó que lo llevaba en la bicicleta y parece que se le había caído de la canasta”, cuenta Jhon.

“Lo hice porque a mí siempre me criaron con unos valores y sabía que no era mío, lo tenía que devolver porque no sabia en qué situación estaba el dueño del dinero, de todas maneras eso no importa, estuviera en buena situación o no había que hacerlo, solo por principios”, justifica.

En ningún momento dudó que tenía que buscar al dueño del dinero, “lo cogí me fui derecho a la Policía a entregarlo porque eso no era mío, yo sé que al dueño del dinero le hace falta para pagar la renta, para pagar la compra del mes, lo que sea, ya tenía destinado el dinero”.

Jhon cuenta que llegó a España hace tres años. “Al principio lo pasamos mal porque cuando llegamos ocurrió lo de la pandemia, estuvimos encerrados en Madrid y no teníamos cómo trabajar, nos tocó vivir mucho tiempo de las ayudas de Cáritas y la Iglesia”, manifiesta. En Peñaranda vive con su familia por motivos de trabajo, ya tiene una bebé nacida en España y agradece el acogimiento de la ciudad.

“Invito a que si a alguien le pasa lo mismo no lo duden, refresca el alma y uno se puede ir a dormir con la conciencia tranquila”, concluye.