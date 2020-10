‘El Durán’, condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por matar a un niño cuando probaba una moto sin tener carné

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un cuatro años y cinco meses de prisión a O.D.B., alias ‘El Durán’, el hombre que en septiembre de 2018 arrolló mortalmente a un niño de cuatro años en el término de Pelarrodríguez.

Después de la vista oral celebrada el pasado 29 de septiembre, la sentencia emitida ahora le condena por un delito por homicidio por imprudencia grave a cuatro años de prisión y a cinco meses de cárcel por conducir sin permiso. Asimismo, no podrá conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo de seis años.

Los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2018, sobre las 17.50 horas, cuando ‘El Durán’, conocido delincuente con múltiples antecedentes penales aunque no computables en esta causa a efectos de reincidencia, circulaba con la motocicleta marca KTM Enduro que había sido robada ese mismo día de madrugada.

Lo hacía en el término de Pelarrodríguez, en las inmediaciones de una casa en la que se encontraban varias personas que ese día decidieron turnarse para “probar” la moto. En el turno de ‘El Durán’ y pese a no tener ninguna experiencia conduciendo vehículos, simplemente porque no tenía siquiera permiso de conducir, se dedicó a hacer cabriolas y derrapes con la moto, circulando a una velocidad superior a la permitida, que en ese caso era de 50 km/h al hacerlo por la travesía de la carretera SA-305 por la citada localidad.

Como consecuencia de “tan imprudente conducta” perdió el control de la moto y se fue al suelo, saliendo por el margen izquierdo de la calzada y atropellando en su caída al menor de cuatro años que en ese momento se encontraba jugando a la puerta del inmueble en compañía de otra niña. El pequeño sufrió graves lesiones que acabaron causándole la muerte al día siguiente.

“La moto no frenó, perdí el sentido y no me acuerdo de nada”, declaró el conocido delincuente el día del juicio. Sin embargo, el tribunal considera que es autor responsable de los hechos tras las pruebas practicadas en la vista oral, tanto por la declaración de los acusados como por las pruebas testificales, documentales y el informe pericial.