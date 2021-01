El dueño del perro robado dos veces en Villamayor, estafado al intentar recuperarlo

Iván no se cree lo que le está tocando vivir y su historia parece fruto de una broma pesada, pero no lo es. El vecino de Villamayor que días atrás contaba a este diario cómo se habían colado hasta en dos ocasiones en su vivienda para robarle el perro, un Braco, ha sido estafado esta semana por intentar recuperar el animal. Un particular se puso en contacto con él para comunicarle que tres personas le querían vender el can en Ávila y que quería ayudarle para que volviera a casa, ofreciéndole incluso su colaboración para que la Guardia Civil diera caza a los ladrones. Agradecido y tras ganarse su confianza, Iván le ingresó 100 euros para que comprara el perro rápidamente y así poder recuperarlo, pero el final no fue el esperado. Después de recibir el dinero nada más supo de este particular y la presunta estafa ya ha sido denunciada ante la Guardia Civil, tal y como ha podido comprobar LA GACETA.

Su odisea comenzó el día de Navidad cuando el afectado salió de casa para visitar a su familia. Cuando volvió el animal ya no estaba en el jardín. “Habían roto la malla y se lo habían llevado”, lamenta. Rápidamente informó de lo ocurrido al Instituto Armado y para su sorpresa tan solo 24 horas después el perro estaba de vuelta. “Apareció en la puerta de casa. Lo que pensamos es que a los que fuera se les escapó y el animal supo volver”, afirma. Lo que jamás imaginó en ese momento es que su perro, un Braco de tres años, aún no estaba a salvo. “El día 31 cuando fuimos a cenar con la familia nos lo volvieron a robar. No rompieron nada, supongo que saltarían”.

Desde entonces nada más supo de este Braco de tres años, hasta que esta semana un varón se puso en contacto con él por teléfono. “Me llamó y me dijo que quería comprar un perro para su niña, que había ido a ver uno a un pueblo de Ávila, que se lo vendían tres personas y que le pedían 100 euros por él. Se supone que él les dijo que no tenía el dinero, que se lo pensaría y que fue al llegar a casa cuando mirando por internet más anuncios de perros vio mi publicación de Facebook donde denunciaba el robo y se dio cuenta que era el mismo animal”, explica el afectado.

Según su versión, este particular se mostró muy amable y le dijo que a él tiempo atrás también le habían robado un perro y que le habían hecho mucho daño, por lo que iba a intentar ayudarle a recuperarlo. Fue entonces cuando Iván, tras alertar incluso a la Guardia Civil de que el perro podría estar en Ávila, le propuso que quedara con los presuntos vendedores y que cuando supiera hora y sitio se lo comunicara para alertar al Instituto Armado y que los agentes pudieran pillar a los ladrones del animal in fraganti.

El presunto estafador le comunicó entonces que le daba miedo que los vendedores adoptaran contra él y su hija algún tipo de represalia por delatarlos, por lo que Iván le ofreció que tuviera la cita y cogiera la matrícula del coche. Una vez cerrado el acuerdo, alertarían a las Fuerzas de Seguridad de la dirección del vehículo. Pero en el plan, según este supuesto vecino de Ávila, había un problema y es que no había recaudado los 100 euros que le pedían por el animal. Es por ello que el supuesto estafador pidió a Iván que le ingresara el dinero y que si hubiera algún tipo de contratiempo se lo devolvería “sin problema”.

Pero el desenlace no fue feliz. Iván acudió rápidamente a un cajero de la localidad de Villamayor e ingresó en un número de cuenta el dinero. “A partir de ese momento dejó de contestar y no volví a saber nada más de él. Me di cuenta que había sido estafado, busqué su teléfono en internet y efectivamente así se alertaba”, lamenta la víctima.

La supuesta estafa ya ha sido denunciada en la Comandancia de Santa Marta de la Guardia Civil, cuyos agentes investigan, gracias a los distintos datos aportados por la víctima, quién o quiénes están detrás de estos hechos. “No creo que sea la misma persona que me robó el animal. Creo que es alguien que se dedica a este tipo de estafas y yo soy una víctima más”, concluye.