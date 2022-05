El Cuco y su madre admiten que mintieron en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo

Tras adherirse la defensa de la madre del Cuco a esta tesis, exponiendo que a Rosalía G.M. no le había sido comunicada la situación de su hijo como “enjuiciado” y por tanto tampoco se le informó de su “opción de no declarar” ante tal extremo; y solicitar las defensas la absolución por esta cuestión previa, la Fiscalía y la abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, se han opuesto en demanda de que la resolución de dicha cuestión previa sea incluida en la sentencia final, fruto del “conjunto” del juicio.

Además, la abogada de la familia ha enfatizado que el Cuco, al testificar, “se burló de la Justicia” y convirtió su comparecencia en “un auténtico escarnio a la Justicia, la familia y la sociedad”, de la que se estaba “riendo” con sus palabras. Igualmente, ha llamado a “no confundir el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a mentir, que no existe”, pues lo que reconoce la Justicia es el derecho de los acusados a no declarar o no declarar contra sí mismos.

Tras no admitir la juez estas cuestiones previas de las defensas, el juicio ha continuado con la comparecencia del Cuco en calidad de acusado, ante lo cual su abogado ha solicitado la lectura del escrito de acusación de la Fiscalía, según la cual fruto de un “plan urdido”, el joven testificó “de manera falsa” en el juicio de 2011 que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde aconteció el crimen.

Tras ello, el Cuco se ha mostrado “de acuerdo” con el contenido de dicho escrito de acusación, anunciando su decisión de no contestar preguntas; extremo que ha repetido su madre al comparecer también como acusada y quien tras reconocer los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, que le achaca haber testificado de manera “mendaz” que sobre las 1,30 o 2,00 horas ya del día 25 de enero de 2009 “entró en el dormitorio de su hijo, lo vio acostado y le dio un beso”, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Frente a ello, la fiscal del caso y la abogada de la familia de Marta del Castillo han leído las preguntas que, respectivamente, tenían previsto plantear a los acusados, solicitando las defensas que no fuesen tenidas “en consideración” tales preguntas bajo la premisa de que el Cuco y su madre ya habían “reconocido desde la primera a la última palabra” el contenido del escrito de acusación de la Fiscalía.

La fiscal ha manifestado así la necesidad de conocer “por qué mintió” el Cuco en el juicio de 2011, si “faltó a la verdad en todos los hechos” o si “elaboró su relato en connivencia con sus padres”, entre otros aspectos, precisando a continuación el abogado del Cuco, que con su reconocimiento del escrito de acusación de la Fiscalía, dicho acusado ha “dejado claro” que “mintió” al manifestar en aquella vista oral que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII y que sobre las 1,15 horas ya de la madrugada del día 25 estaba “acostado” en su dormitorio.

La juez del Juzgado de lo Penal número siete, no obstante, no ha accedido a no tener en consideración tales preguntas, explicando que ante la decisión de los acusados de reconocer en bloque el escrito de acusación de la Fiscalía y no contestar a las partes, “es normal que surjan muchas preguntas”, como por ejemplo los extremos concretos objeto de mentira o los motivos que les llevaron a faltar a la verdad.