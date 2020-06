El consultorio médico de La Hoya, afectado por las llamas tras arder seis contenedores

Los vecinos de La Hoya se han despertado la mañana de este domingo con el susto en el cuerpo tras encontrarse su consultorio médico -que forma parte de las dependencias del ayuntamiento local- complemente teñido de negro, como consecuencia del incendio de seis contenedores que se encontraban ubicados en la zona, y que por causas que se desconocen han echado a arder.

Como consecuencia del calor de la combustión de los seis contenedores, las ventanas del consultorio médico han explotado fruto del calor producido por las llamas. Afortunadamente, eso sí, el fuego no ha llegado a prender dentro del consultorio, lo que habría supuesto un más que serio problema de salud para los vecinos de La Hoya.

Lo curioso del incendio es que no solo no se saben las causas que han provocad las llamas, sino que tampoco se conoce como se ha extinguido, ya que nadie se ha percatado del suceso hasta que el primer vecino del municipio ha salido de su casa esta mañana de domingo y ha descubierto el suceso, por ese mismo motivo no han tenido que intervenir los bomberos. En estos momentos se estudia las causas del incidente que ha dejado reducido a cenizas los seis contenedores además de afectar a la fachada del consultorio local.