El angustioso testimonio de una familia afectada por el incendio de La Alberca: “Salimos corriendo en pijama”

La familia de Reda Mechetat y Aouatif Yachou el Moussiken, que consta de cinco miembros, es víctima del incendio que se originó la tarde del Jueves Santo en La Alberca y que ‘devoró’ hasta siete viviendas. Aunque la suya no está entre ellas, se encontraba muy próxima al fuego, motivo por el cual fueron evacuados y alojados en otra indefinidamente. Esta familia de origen marroquí lleva ocho años en el pueblo, y en un abrir y cerrar de ojos se han visto en una situación extrema que no saben cuánto tiempo durará.

“Estábamos todos en el salón de casa; mi mujer estaba en la cocina, y mi hijo entró en su habitación a buscar un juguete. Fue entonces cuando lo vio”, explica el padre. Su hijo mediano, de tan solo cinco años, fue el primero en divisar el fuego. “Cuando volvió, vino corriendo y gritando: mamá, hay mucho humo, qué cocinas, que hay mucho humo”, relata. Fue entonces cuando todos se alarmaron y acudieron a la ventana para descubrir qué ocurría: “Una lengua de fuego se metía por la ventana”.

Fue tal la situación de adrenalina que no se acuerdan de si la ventana de la casa estaba rota o abierta: “No sé si estaba rota”, señala el padre. Su hijo le corrige: “El humo y el viento golpeaban la ventana, empujaban para entrar”. El miedo se apoderó de ellos y abandonaron de inmediato la vivienda, en un segundo piso, sin coger nada y tal y como estaban. “Salimos en pijama, tal cual”, indica la madre.

Desde ese momento se trasladaron a la vivienda de unos amigos, también en La Alberca, en la que el pánico ha dado paso a la resignación y a la esperanza, y los niños siguen jugando. “No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, puede que esto se alargue un mes, dos, tres...”, añade la madre. Por el momento tienen en mente acudir al Ayuntamiento para solicitar otra vivienda de alquiler a la que poder mudarse a la mayor brevedad posible. “Estamos muy agradecidos con todo el pueblo”, afirman. Y es que desde lo sucedido todo han sido brazos abiertos, la otra cara de una misma moneda: la empatía y el buen corazón que siempre aflora ante una desgracia. La familia no tiene que lamentar pérdidas materiales ni de salud, aunque aseguran que al bajar notaron cómo el humo invadía sus pulmones, un humo que aún se respira en la localidad, y que incluso asoma por alguna de las viviendas ennegrecidas y en ruinas.

Los momentos fueron de auténtica angustia. “Pasamos mucho miedo”, reconoce la madre, quien recuerda también el llanto de su hija, de la que ahora, afortunadamente, se apodera una amplia sonrisa de optimismo. El miedo ha quedado atrás, pero hay incertidumbre por delante, y mucha nostalgia. “Echo de menos mi habitación y mis cosas”, afirma la niña. También su hermano mediano añora sus juguetes. “Mi padre no me dejó ir a cogerlos, solo me trajo uno”, recalca. “Se trata de un Indominus Rex de la película Jurassic World”, añade.

No solo los amigos de esta familia marroquí afincada en La Alberca les han ofrecido ayuda y alojamiento, sino que todos los vecinos han hecho posible que los afectados cuenten con un techo hasta que se resuelva el problema. “Puede llevar mucho tiempo, ya que tienen que retirar todos los escombros”, argumentan.

Ese impulso solidario es el mismo que recalca el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, quien destaca la predisposición de todo el mundo a ayudar, dar alimentos y alojamiento, una ayuda que se extenderá durante los próximos meses desde instituciones y particulares.

Por el momento esta familia, como otras, afronta el suceso con su mejor cara, respondiendo con una sonrisa a la hospitalidad de los vecinos de La Alberca. Reda, Aouatif, Khadija, Adam y Mohamad tratan de poner cierta normalidad en sus vidas, y ver todo con perspectiva, armados de una paciencia no solo para sobrevivir, sino para vivir.