Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este viernes

La Gaceta Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:46

Dos personas, dos hombres de 62 y 29 años, han sido trasladados al Hospital de Salamanca tras un accidente en el que un coche y una furgoneta-taxi han colisionado en la avenida Portugal, a la altura del número 123, a primera hora de la mañana de este viernes.

Según informa el 1-1-2, la llamada informando del siniestro tuvo lugar a las 6:37 horas y los heridos, de carácter leve, son los conductores de sendos vehículos. Como consecuencia del accidente otros vehículos que estaban estacionados en el lugar han sufrido daños materiales.

Hasta el lugar se aproximó la Policía Local de Salamanca, la Policía Nacional y una ambulancia de Soporte Vital Básico de Sacyl, en la que trasladaron posteriormente a los heridos al Complejo Hospitalario.