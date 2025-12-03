Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El accidente ha tenido lugar en la travesía del polígono industrial.

Dos septuagenarios heridos en una colisión múltiple en el Polígono de Los Villares

El accidente ha tenido lugar a mediodía de este miércoles, en la travesía

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:31

Una pareja de septuagenarios ha resultado herida en un accidente múltiple registrado este martes a mediodía en Villares de la Reina, en la travesía.

El 112 ha recibido aviso a las 12:04 horas por el accidente registrado en la Carretera Valladolid, a la altura del número144, en la travesía del polígono industrial. Los alertantes informaban de una colisión por alcance entre una furgoneta y dos turismos.

Según han informado las fuentes, dos personas han resultado heridas, un varón de 78 años y una mujer de 76 años, ambas se encontraban conscientes y mareados en el lugar.

El 112 ha dado avisos a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

