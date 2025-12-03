Dos septuagenarios heridos en una colisión múltiple en el Polígono de Los Villares El accidente ha tenido lugar a mediodía de este miércoles, en la travesía

El accidente ha tenido lugar en la travesía del polígono industrial.

M. C. SALAMANCA Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:31 Comenta Compartir

Una pareja de septuagenarios ha resultado herida en un accidente múltiple registrado este martes a mediodía en Villares de la Reina, en la travesía.

El 112 ha recibido aviso a las 12:04 horas por el accidente registrado en la Carretera Valladolid, a la altura del número144, en la travesía del polígono industrial. Los alertantes informaban de una colisión por alcance entre una furgoneta y dos turismos.

Según han informado las fuentes, dos personas han resultado heridas, un varón de 78 años y una mujer de 76 años, ambas se encontraban conscientes y mareados en el lugar.

El 112 ha dado avisos a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.