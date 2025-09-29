Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo de la Policía Local controla los accesos a Villamayor.

Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles

Los primeros controles extraordinarios se saldan con la «caza» de una mujer al volante sin carné. Los asaltos tuvieron lugar la semana pasada en Los Almendros y Vega de Salamanca

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:13

La Policía Local de Villamayor ha intensificado los controles preventivos en los accesos al municipio, especialmente en las urbanizaciones, con el objetivo de frenar robos como los dos registrada en los últimos días en domicilios de Los Almendros y Vega de Salamanca. Estos servicios extraordinarios, realizados por una plantilla de apenas cuatro agentes que acumulan horas adicionales a su jornada ordinaria, ya han permitido detectar conductas irregulares y reforzar la seguridad en la localidad.

Según ha podido saber LA GACETA, concretamente en uno de esos dispositivos, los agentes observaron cómo dos ocupantes de un vehículo intercambiaban posiciones poco antes de llegar al control. Tras interceptarlos y realizar las investigaciones oportunas, se comprobó que la nueva conductora carecía de carné de conducir, lo que motivó la remisión del atestado policial al Juzgado de Guardia por un delito de conducción sin haber obtenido nunca la autorización correspondiente. La infractora será citada a juicio rápido como investigada no detenida.

Además, fruto de estos controles, los agentes han interceptado a otro conductor que circulaba bebido.

La medida de refuerzo responde a los dos robos en vivienda registrados la semana pasada en las urbanizaciones de Los Almendros y Vega de Salamanca. A raíz de estos hechos, la Policía Local ha puesto en marcha una campaña de prevención con presencia reforzada en las entradas al municipio y mayor vigilancia en zonas residenciales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  3. 3 Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete
  4. 4 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
  5. 5 Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte
  6. 6 Dolores Pérez, cien años bien vividos
  7. 7 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 28 de septiembre?
  8. 8 El exjugador de la UDS con 15 hermanos que tiene las mismas Champions que Messi
  9. 9 Un gol de Tomi para el Salamanca UDS en la última acción del partido deja los 3 puntos en Las Pistas (1-0)
  10. 10 Los hosteleros salmantinos alzan la voz: «Hacen daño y no hay defensa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles

Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles