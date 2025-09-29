Dos robos en chalés disparan todas las alarmas en Villamayor y la Policía Local intensifica los controles Los primeros controles extraordinarios se saldan con la «caza» de una mujer al volante sin carné. Los asaltos tuvieron lugar la semana pasada en Los Almendros y Vega de Salamanca

M. C. SALAMANCA Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:13

La Policía Local de Villamayor ha intensificado los controles preventivos en los accesos al municipio, especialmente en las urbanizaciones, con el objetivo de frenar robos como los dos registrada en los últimos días en domicilios de Los Almendros y Vega de Salamanca. Estos servicios extraordinarios, realizados por una plantilla de apenas cuatro agentes que acumulan horas adicionales a su jornada ordinaria, ya han permitido detectar conductas irregulares y reforzar la seguridad en la localidad.

Según ha podido saber LA GACETA, concretamente en uno de esos dispositivos, los agentes observaron cómo dos ocupantes de un vehículo intercambiaban posiciones poco antes de llegar al control. Tras interceptarlos y realizar las investigaciones oportunas, se comprobó que la nueva conductora carecía de carné de conducir, lo que motivó la remisión del atestado policial al Juzgado de Guardia por un delito de conducción sin haber obtenido nunca la autorización correspondiente. La infractora será citada a juicio rápido como investigada no detenida.

Además, fruto de estos controles, los agentes han interceptado a otro conductor que circulaba bebido.

La medida de refuerzo responde a los dos robos en vivienda registrados la semana pasada en las urbanizaciones de Los Almendros y Vega de Salamanca. A raíz de estos hechos, la Policía Local ha puesto en marcha una campaña de prevención con presencia reforzada en las entradas al municipio y mayor vigilancia en zonas residenciales.