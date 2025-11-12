Dos reclusos en el banquillo por episodios violentos en la cárcel de Topas: «Estáis muertos, malparidos» Los dos asuntos, uno aún en fase de audiencia preliminar, se verán este jueves en el Juzgado de lo Penal número Dos. La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de prisión por delitos de atentado y lesiones. Los sindicatos alertan de un aumento de la violencia en el penal y la llegada de presos conflictivos trasladados desde otras cárceles

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogerá este jueves dos procedimientos por episodios violentos ocurridos en el centro penitenciario de Topas, en un momento en que la conflictividad en el penal se ha disparado, según vienen denunciando los sindicatos penitenciarios. Uno de los casos será visto en audiencia preliminar y el otro en juicio, ambos con acusados por delitos de agresión y amenazas dentro de la prisión, en un contexto de tensión que los trabajadores califican de «insostenible».

El primero de los procedimientos se centra en P.A.C.P., un interno colombiano de 33 años con antecedentes por robos con violencia, acusado de protagonizar un violento altercado con varios funcionarios el 3 de junio de 2024. Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, se encontraba sobre las 17:55 horas de ese día en la zona del rastrillo -antes del acceso a los módulos-, cuando en actitud desafiante comenzó a golpear los cristales y a increpar a los empleados con gritos como «la voy a liar, hoy me vais a conocer bien», «malparidos», «hijos de puta» y «estáis muertos».

El altercado fue subiendo de tono hasta que, en un momento dado, levantó un taburete y lanzó un puñetazo a uno de los funcionarios, que resultó herido en el labio. Tras resistirse con fuerza a ser reducido, el interno fue finalmente trasladado al módulo de aislamiento, donde continuó amenazando de muerte a los agentes: «Soy trinitario y voy a mandar a gente a que os haga una visitita a casa».

La Fiscalía califica los hechos como un delito de atentado a funcionario público y un delito leve de lesiones, por los que solicita dos años de prisión y tres meses de multa (1.080 euros), además del pago de 301 euros de indemnización al trabajador lesionado. Dada su situación irregular en España, el Ministerio Público propone la expulsión del territorio nacional por ocho años una vez acceda al tercer grado o la libertad condicional.

El segundo asunto que verá mañana el mismo juzgado tiene como protagonista a I.C.M.Z., de nacionalidad uruguaya y con múltiples antecedentes por delitos violentos. En este caso, el fiscal le acusa de agredir con una pesa a otro interno en el economato del penal el 24 de noviembre de 2022.

El otro recluso sufrió una fractura en la órbita ocular, una herida en la cara y un hematoma severo, con 30 días de recuperación, 20 de ellos considerados de perjuicio moderado. La Fiscalía le acusa de un delito de lesiones con medio peligroso, por el que solicita tres años y nueve meses de prisión y una indemnización de 1.930 euros por las lesiones.

Clima de tensión creciente en el centro penitenciario

Ambos casos reflejan un clima de tensión creciente dentro de la prisión de Topas, donde las agresiones entre internos y contra funcionarios se han multiplicado en el último año, según alertan los representantes sindicales.

«Muchos llegan sin arraigo, sin nada que perder»

Según denuncian ACAIP-UGT, al igual que otros sindicatos penitenciarios, la prisión de Topas vive una escalada de violencia sin precedentes, con a alrededor de una decena de agresiones físicas a funcionarios en lo que va de año, tantas como en todo 2024, sin incluir los ataques y amenazas verbales, que se repiten casi a diario. El sindicato alerta de un incremento del 60 % en la población reclusa en los últimos cinco años -de unos 700 internos a más de 1.100- y de la llegada de presos conflictivos trasladados desde otras cárceles. «Muchos llegan sin arraigo, sin nada que perder», advierten.

«Topas, el destino de los presos más problemáticos del país»

Los trabajadores acusan a Instituciones Penitenciarias de mantener en segundo grado a reclusos violentos que deberían estar en régimen cerrado, lo que agrava los incidentes. Cuatro módulos concentran ya la mayoría de los desórdenes, con un clima de tensión diaria que, según las fuentes sindicales consultadas, «ha convertido Topas en el destino de los presos más problemáticos del país».