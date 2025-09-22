Dos personas de avanzada edad, heridas tras salirse de la vía en León El accidente se ha registrado en Vegas del Condado

Un hombre y una mujer, de avanzada edad, han resultado heridos este lunes tras una salida de vía con su turismo en la localidad leonesa de Vegas del Condado.

El 112 recibió el aviso alrededor de las 13.00 horas en la CL-624, a la altura del kilómetro 9. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios para atender a los heridos. Además, se han personado Bomberos de León para realizar la excarcelación.