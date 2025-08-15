Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1 Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar las llamas en ambas localidades

C. L. S. Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 13:46 | Actualizado 14:33h.

Medios aéreos y terrestres trabajan este viernes para sofocar dos incendios forestales declarados en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos con un nivel 1 de peligrosidad.

Según la página web INFOCAL de la Junta de Castilla y León, sobre las 12:54 horas se iniciaban las llamas en Corral de Garcíñigo, ubicado en el municipio de Barbalos en la comarca de Guijuelo. Hasta allí se han trasladado al menos ocho medios para intervenir: dos celadores, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, un cuadrilla ELIF y dos helicópteros.

Posteriormente, se ha declarado sobre las 13:18 horas otro fuego en El Payo, en la comarca de Robleda. También ocho medios se desplazaron hasta la zona, junto a la carretera DSA-370. Entre ellos un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un hidroavión.

Asimismo, continúa activo el incendio de Gallegos de Argañán, en la comarca de Ciudad Rodrigo, que se originó en la tarde de este jueves sobre las 17:46 horas. Dos medios permanecen en la zona—un celador y una autobomba—hasta darlo por controlado.