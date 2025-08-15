Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos de la Diputación en una foto de archivo.

Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1

Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar las llamas en ambas localidades

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:46

Medios aéreos y terrestres trabajan este viernes para sofocar dos incendios forestales declarados en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos con un nivel 1 de peligrosidad.

Según la página web INFOCAL de la Junta de Castilla y León, sobre las 12:54 horas se iniciaban las llamas en Corral de Garcíñigo, ubicado en el municipio de Barbalos en la comarca de Guijuelo. Hasta allí se han trasladado al menos ocho medios para intervenir: dos celadores, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, un cuadrilla ELIF y dos helicópteros.

Posteriormente, se ha declarado sobre las 13:18 horas otro fuego en El Payo, en la comarca de Robleda. También ocho medios se desplazaron hasta la zona, junto a la carretera DSA-370. Entre ellos un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres, tres autobombas y un hidroavión.

Asimismo, continúa activo el incendio de Gallegos de Argañán, en la comarca de Ciudad Rodrigo, que se originó en la tarde de este jueves sobre las 17:46 horas. Dos medios permanecen en la zona—un celador y una autobomba—hasta darlo por controlado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  2. 2 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  3. 3 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  4. 4 El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»
  5. 5 «Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»
  6. 6 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  7. 7 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  9. 9 Marco Pérez, un estreno de primera por todo lo alto
  10. 10 «Es más que un perro, es parte de mí»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1

Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, ambos de nivel 1