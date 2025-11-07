Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia del Sacyl en carretera en una imagen de recurso. LAYA

Dos mujeres atendidas tras una colisión entre dos turismos en Villamayor

El accidente ha tenido lugar este viernes a mediodía

La Gaceta

Villamayor

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:39

Dos mujeres han tenido que ser atendidas tras una colisión entre dos coches en la calle San Miguel de Villamayor al mediodía de este viernes.

Según señalan fuentes del 1-1-2, la llamada informando del accidente se produjo a las 14:14 horas, indicando que las dos mujeres se encontraban mareadas.

Desde la sala de operaciones se dio aviso a la Policía Local de Villamayor y a Sacyl.

