Dos mujeres atendidas tras una colisión entre dos turismos en Villamayor El accidente ha tenido lugar este viernes a mediodía

Una ambulancia del Sacyl en carretera en una imagen de recurso.

La Gaceta Villamayor Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:39

Dos mujeres han tenido que ser atendidas tras una colisión entre dos coches en la calle San Miguel de Villamayor al mediodía de este viernes.

Según señalan fuentes del 1-1-2, la llamada informando del accidente se produjo a las 14:14 horas, indicando que las dos mujeres se encontraban mareadas.

Desde la sala de operaciones se dio aviso a la Policía Local de Villamayor y a Sacyl.