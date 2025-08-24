Dos heridos trasladados al Hospital tras un accidente en la carretera a Vistahermosa El suceso se ha producido a las 6.00 horas de este domingo

La Gaceta Domingo, 24 de agosto 2025, 10:29

Dos personas, un hombre de 22 años y una mujer de 21, han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Salamanca tras sufrir un accidente en la carretera al poblado de Vistahermosa, según informa el 112, quien recibió una llamada a las 6.00 horas de la Policía Local alertando del suceso.

Se solicitó asistencia sanitaria para dos personas con dolor en espalda y mano. Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico que trasladó a los dos heridos al centro hospitalario.

Temas

Sacyl

Heridos