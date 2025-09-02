Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital La trifulca ha tenido lugar a eso de las 13.45 horas

Dos hombres han resultado heridos tras una violenta pelea sucedida este martes a la altura del número 29 de calle Filipinas, en el barrio de El Rollo, a las 13:46 horas.

Tras el incidente, la Policía Local y Nacional se presentó en el lugar de los hechos, desde donde se solicitó asistencia para ambos heridos. El primero de ellos tuvo que ser atentido por una herida producida con una arma blanca en una pierna. Por su parte, el otro hombre sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Se ha detenido, de manera conjunta entre los dos cuerpos, al agresor y la víctima ha sido trasladada al Hospital de Salamanca. Hay abierta una investigación al respecto

Hasta la calle Filipinas se desplazaron los servicios de Emergencias Sanitarias con una UVI móvil para atender a ambos heridos. También se personaron tres patrullas de la Policía Local y un vehículo de limpieza. Se acordonó la zona durante unos minutos.

