Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia de servicio. LAYA

Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo

Ambos han sido trasladados al Hospital

La Gaceta

Pedrosillo El Ralo

Martes, 19 de agosto 2025, 21:41

Dos personas han resultado heridas tras impactar con su turismo contra la esquina de una vivienda situada en la calle Abajo, en Pedrosillo El Ralo.

El 112 recibió el aviso a las 20.23 horas yse envió a Bomberos Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona para que finalmente los heridos fueran trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital.

A pesar de estar conscientes ambas personas, una de ellas no podía salir del vehículo al encontrarse una puerta bloqueada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1, pero está estable
  2. 2 El incendio de Hervás llega a la cumbre de la Sierra de Candelario
  3. 3 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  4. 4 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  5. 5 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  6. 6 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá
  7. 7 Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
  8. 8 Bendita gente de campo
  9. 9 Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible
  10. 10 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo

Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo