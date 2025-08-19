Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo Ambos han sido trasladados al Hospital

La Gaceta Pedrosillo El Ralo Martes, 19 de agosto 2025, 21:41 | Actualizado 22:17h.

Dos personas han resultado heridas tras impactar con su turismo contra la esquina de una vivienda situada en la calle Abajo, en Pedrosillo El Ralo.

El 112 recibió el aviso a las 20.23 horas yse envió a Bomberos Diputación, a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico y un equipo médico de la zona para que finalmente los heridos fueran trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital.

A pesar de estar conscientes ambas personas, una de ellas no podía salir del vehículo al encontrarse una puerta bloqueada.