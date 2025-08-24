Dos heridos, al menos uno de ellos grave, tras ser atropellados en plena calle Gran Vía al amanecer El accidente ha ocurrido sobre las 6:10 horas y ha dejado a un hombre y una mujer lesionados en pleno centro.

La céntrica calle Gran Vía ha sido escenario este domingo de madrugada de un violento atropello que ha dejado a dos personas heridas, al menos una de ellas en estado grave. El siniestro ha ocurrido sobre las 06:10 horas, cuando varias llamadas alertaron al 112 de que un hombre y una mujer habían sido arrollados en pleno centro de la ciudad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios atendieron de urgencia a los dos heridos, que fueron trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca.

Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias del atropello, aunque fuentes sanitarias confirman que al menos uno de los heridos presenta pronóstico grave.

La Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el accidente.