Susto tras una colisión entre un camión y un coche en Peralejos de Arriba El incidente se ha producido pasadas las 18:30 horas de la tarde de este jueves

Elena Martín Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:09

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, en el kilómetro 51 de la carretera CL-517, se ha saldado con dos personas atendidas por los efectivos sanitarios.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:39 horas, cuando, por medio de una llamada, se alertaba de que un coche había chocado por alcance con un camión, precisando de atención médica los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer de unos 70 años. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar del accidente a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación en la zona y realizar las diligencias correspondientes, además de a una ambulancia de soporte vital básico, cuyos efectivos atendían in situ a los implicados.

Tras el accidente, según el 112, ambos heridos no presentaban heridas visibles, pero sufrían un ataque de ansiedad debido al impacto sufrido. Se desconoce si alguno de los dos ha precisado de traslado al Hospital.