Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, de camino al Hospital. ARCHIVO

Susto tras una colisión entre un camión y un coche en Peralejos de Arriba

El incidente se ha producido pasadas las 18:30 horas de la tarde de este jueves

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:09

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, en el kilómetro 51 de la carretera CL-517, se ha saldado con dos personas atendidas por los efectivos sanitarios.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 18:39 horas, cuando, por medio de una llamada, se alertaba de que un coche había chocado por alcance con un camión, precisando de atención médica los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer de unos 70 años. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar del accidente a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación en la zona y realizar las diligencias correspondientes, además de a una ambulancia de soporte vital básico, cuyos efectivos atendían in situ a los implicados.

Tras el accidente, según el 112, ambos heridos no presentaban heridas visibles, pero sufrían un ataque de ansiedad debido al impacto sufrido. Se desconoce si alguno de los dos ha precisado de traslado al Hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  2. 2 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  3. 3 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  4. 4 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  5. 5 Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
  6. 6 «Si hay fuego, seré el primero en acudir, aunque me cueste ir a la cárcel»
  7. 7 Qué ha ocurrido este miércoles 3 de septiembre en Salamanca
  8. 8 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía
  9. 9 A Topas el dueño de un bar de Olleros de Tera (Zamora) por acuchillar a un hombre que intentó robarle
  10. 10 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Susto tras una colisión entre un camión y un coche en Peralejos de Arriba

Susto tras una colisión entre un camión y un coche en Peralejos de Arriba