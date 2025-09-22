Dos heridas tras una colisión entre sendos turismos en Machacón
El accidente se ha registrado en el cruce de acceso al aeropuerto
La Gaceta
Machacón
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:56
Dos mujeres, de 46 y 58 años, han resultado heridas en la tarde de este lunes tras una colisión entre dos turismos en la N-501, a la altura del kilómetro 79, en el cruce de acceso al aeropuerto, en Machacón.
La primera de las heridas se aquejaba de un dolor en la espalda y la segunda en el pecho. Debido a ello, el 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia al lugar.
