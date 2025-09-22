Dos heridas tras una colisión entre sendos turismos en Machacón El accidente se ha registrado en el cruce de acceso al aeropuerto

Dos mujeres, de 46 y 58 años, han resultado heridas en la tarde de este lunes tras una colisión entre dos turismos en la N-501, a la altura del kilómetro 79, en el cruce de acceso al aeropuerto, en Machacón.

La primera de las heridas se aquejaba de un dolor en la espalda y la segunda en el pecho. Debido a ello, el 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia al lugar.

