Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, de servicio. LAYA

Dos heridas tras una colisión entre sendos turismos en Machacón

El accidente se ha registrado en el cruce de acceso al aeropuerto

La Gaceta

Machacón

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:56

Dos mujeres, de 46 y 58 años, han resultado heridas en la tarde de este lunes tras una colisión entre dos turismos en la N-501, a la altura del kilómetro 79, en el cruce de acceso al aeropuerto, en Machacón.

La primera de las heridas se aquejaba de un dolor en la espalda y la segunda en el pecho. Debido a ello, el 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia al lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  2. 2 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  3. 3 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  4. 4 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  5. 5 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  6. 6 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  7. 7 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  8. 8 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridas tras una colisión entre sendos turismos en Machacón

Dos heridas tras una colisión entre sendos turismos en Machacón