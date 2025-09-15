Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia de Emergencias Sanitarias de servicio. LAYA

Dos heridas, una de ellas menor, tras una colisión por alcance en la calle Peñaranda

Ha tenido lugar en la superficie del aparcamiento público

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:21

Una mujer de 23 años y una menor de 7 han resultado heridas tras una colisión por alcance entre dos turismos en la superficie del aparcamiento público de la calle Peñaranda.

El 112 recibió el aviso a las 18.45 horas tras aquejarse de un dolor en el cuello y en la rodilla repectivamente. Fue por ello que se avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias.

