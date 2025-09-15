Dos heridas, una de ellas menor, tras una colisión por alcance en la calle Peñaranda Ha tenido lugar en la superficie del aparcamiento público

La Gaceta Salamanca Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:21

Una mujer de 23 años y una menor de 7 han resultado heridas tras una colisión por alcance entre dos turismos en la superficie del aparcamiento público de la calle Peñaranda.

El 112 recibió el aviso a las 18.45 horas tras aquejarse de un dolor en el cuello y en la rodilla repectivamente. Fue por ello que se avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias.