Dos aviones-cisterna Canadair italianos aterrizan en Macatán para apoyar la lucha contra incendios Son aviones con capacidad para transportar cantidades superiores a los 5.500 litros.

Imagen de uno de los dos aviones que han aterrizado en Matacán.

La Gaceta Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 20:05

Poco después de las 18:30 horas de este sábado han aterrizado en la base aérea de Matacán dos aviones-cisterna Canadair para participar en el dispositivo que se encuentra luchando contra los incendios en nuestro país.

En el aterrizaje han estado presentes Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, y el Coronel jefe de la Base Aérea de Matacán, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín.

Estas dos aeronaves han llegado a Castilla y León a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior el pasado 11 de agosto y operarán donde sea más urgente su intervención. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior gestionan la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

En el caso de estos dos Canadair son aviones con capacidad para transportar cantidades superiores a los 5.500 litros.