Una discusión durante la partida desencadenó la agresión a tiros a una pareja en la calle Moriscos «Todo fue por una partida», aseguran vecinos del barrio

M. C. y C. L. S. SALAMANCA Lunes, 6 de octubre 2025, 19:04 | Actualizado 19:50h.

«Todo fue por una partida», resumen algunos vecinos del barrio del Carmen, aún sorprendidos por lo ocurrido este lunes de madrugada en el barrio del Carmen. Una discusión durante una partida -según las primeras versiones- derivó en una violenta agresión que dejó dos personas heridas y movilizó un amplio dispositivo policial y sanitario hasta el lugar.

Pasaban pocos minutos de las dos y media de la madrugada de ayer cuando el 112 recibió una llamada del Cuerpo Nacional de Policía alertando de un incidente violento a la altura del número 28 de la calle Moriscos, donde varios vecinos solicitaban ayuda tras escuchar lo que parecían ser disparos.

Hasta el lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, junto a una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias–Sacyl. En el punto de los hechos, los servicios médicos atendieron a un hombre de 25 años que resultó herido por el impacto de los proyectiles y a una mujer con lesiones causadas por un objeto. El varón fue trasladado en UVI móvil al Hospital de Salamanca, mientras que la mujer recibió asistencia en el lugar.

Fuentes del caso precisan que los disparos no se realizaron con un arma de fuego convencional, sino con un arma de aire comprimido -una escopeta de balines al parecer- utilizada durante la disputa. Los agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación y retiraron un vehículo del lugar para su análisis por parte de la Policía Científica, al considerar que podría aportar información relevante sobre lo ocurrido.

Por el momento no se han practicado detenciones, aunque la Policía continúa tomando declaraciones y analizando los indicios para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento. Los investigadores tratan de confirmar si la discusión se originó efectivamente en el transcurso de una partida que se les fue de las manos.