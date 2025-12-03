Detienen a dos hombres por el homicidio de un hombre en Barajas Los acusados también están implicados en un altercado en una tienda cercana, donde amenazaron al dependiente con un cuchillo y se llevaron dinero y un teléfono móvil

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos responsables del homicidio de un varón en un descampado del distrito madrileño de Barajas, según informó la Jefatura Superior de Madrid.

El cuerpo de la víctima fue hallado la mañana del 6 de noviembre por un viandante en un solar cercano a las pasarelas del aeropuerto. Presentaba varias heridas inciso-contusas en la cabeza y sus pertenencias, incluida la cartera y los bolsillos del pantalón, habían sido registradas y quedaron vacías.

Los arrestados ya habían sido detenidos ese mismo día por un robo con violencia ocurrido durante la noche del homicidio, en una tienda de alimentación próxima al lugar donde apareció el cadáver.

La investigación inicial apuntó a que el homicidio podría estar relacionado con un robo. Los agentes confirmaron que se habían sustraído las tarjetas de crédito de la víctima y que posteriormente se realizaron extracciones de dinero con ellas. Tras la identificación de los sospechosos, se registró el domicilio que compartían y se encontraron objetos relacionados con los delitos.

Por estos hechos, los hombres fueron arrestados como presuntos autores de homicidio, robo con violencia y estafa.

Robo con violencia previo

El mismo día del homicidio, sobre las 00:30 horas, los arrestados habrían perpetrado un robo con violencia en un establecimiento de alimentación del distrito. Según la denuncia, los individuos entraron armados con un cuchillo, amenazaron al dependiente y forcejearon con él. Uno de los hombres lo agredió clavándole el arma en el hombro, mientras el otro sustraía dinero y un teléfono móvil.

Al día siguiente, una agente de la Policía Nacional fuera de servicio los reconoció cerca del lugar de los hechos, lo que permitió a varias dotaciones arrestarlos. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.