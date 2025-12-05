Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Detenidos dos fugitivos en Málaga y Fuengirola. POLICÍA NACIONAL

Detenidos en Málaga dos fugitivos buscados en Italia y Francia como agresores sexuales

Dos hombres de 51 años y 47, han sido arrestados en la capital y en Fuengirola

E.P.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:52

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un plazo de apenas 72 horas en la provincia de Málaga a dos fugitivos buscados en sus países de origen, Francia e Italia, por la comisión de delitos sexuales. La cooperación policial internacional aúna esfuerzos, una vez más, en la captura de prófugos de la justicia. Los dos arrestados, un ciudadano de 51 años y otro de 47, han sido localizados en Málaga y Fuengirola, constándoles en vigor sendas órdenes de búsqueda.

Así, y según el relato policial recogido en un comunicado, por un lado, y a través de los canales de cooperación policial internacional, los agentes adscritos a la Udyco en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga situaban en la capital malagueña a un ciudadano italiano al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de su país, en relación con una agresión sexual perpetrada contra una menor.

Ante tales informaciones, los investigadores realizaron arduas gestiones para su localización. Así, a principios de esta semana, el fugitivo era localizado en la zona Centro y, una vez se comprobaba su identidad, resultaba detenido en base a la requisitoria internacional.

De igual manera, esta misma semana, en Fuengirola, un prófugo francés era identificado en la vía pública por una patrulla de Seguridad Ciudadana, al que igualmente le constaba una OEDE por delitos sexuales a menores (hechos cometidos en el país galo), continuando las diligencias pertinentes el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola.

Según señalan desde la Policía Nacional, ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Detenidos de la Audiencia Nacional.

