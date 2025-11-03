Detenido un varón en Peñaranda de Bracamonte por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja El arrestado ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil

La Policía Local de Peñaranda ha procedido a la detención.

M. C. SALAMANCA Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

La Policía Local de Peñaranda detuvo este domingo por la noche a un varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena al incumplir la orden de aproximación que le prohibía acercarse a su expareja.

Los agentes localizaron al hombre en las inmediaciones de donde se encontraba la mujer protegida y procedieron a su arresto.

Tras la actuación, el detenido fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil para la continuación de las diligencias.

012: Teléfono de información a la mujer Castilla y León