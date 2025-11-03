Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Local de Peñaranda ha procedido a la detención. ARCHIVO

Detenido un varón en Peñaranda de Bracamonte por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja

El arrestado ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

La Policía Local de Peñaranda detuvo este domingo por la noche a un varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena al incumplir la orden de aproximación que le prohibía acercarse a su expareja.

Los agentes localizaron al hombre en las inmediaciones de donde se encontraba la mujer protegida y procedieron a su arresto.

Tras la actuación, el detenido fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil para la continuación de las diligencias.

012: Teléfono de información a la mujer Castilla y León

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  2. 2 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  3. 3 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  4. 4 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  5. 5 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  6. 6 «Cuando me jubilé, hice la promesa de ayudar al que lo necesitara mientras tuviera fuerza»
  7. 7 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre
  9. 9 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  10. 10 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido un varón en Peñaranda de Bracamonte por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja

Detenido un varón en Peñaranda de Bracamonte por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja