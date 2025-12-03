Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Nacional. E. P.

Detenido en Valencia un hombre acusado de matar a su compañero de piso con una mancuerna

La Policía Nacional lo arrestó tras hallar el cuerpo de la víctima en el pasillo del domicilio, alertada por un vecino que escuchó golpes y una posible pelea

E. P.

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:05

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre acusado de causar la muerte de su compañero de piso utilizando una mancuerna, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Todo apunta a que el detenido sufrió un episodio relacionado con la enfermedad mental que padece.

El suceso ocurrió en la noche de este martes, alrededor de las 21.30 horas, en un piso de la Plaza Arturo Piera donde convivían ambos hombres. Un vecino alertó a la Sala CIMACC 091 tras escuchar fuertes ruidos y lo que parecían ser golpes procedentes de la vivienda.

Varias patrullas se desplazaron al lugar y accedieron al domicilio por el balcón con ayuda de una cesta de bomberos. En el interior encontraron a un hombre fallecido en el pasillo y, junto a él, al presunto autor arrodillado y cubierto de sangre, con el mango de una mancuerna en la mano.

La víctima presentaba numerosas lesiones en la cabeza y el rostro. Los agentes procedieron a detener al sospechoso, que fue trasladado a un centro sanitario.

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron al arrestado por diversas contusiones y un traumatismo craneoencefálico. Hasta el lugar acudieron una unidad del SAMU y personal de Atención Primaria, según el CICU.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  2. 2 La nieve llega a Salamanca
  3. 3 Solo quedan 41 habitantes: el pueblo salmantino que más población perdió en 2025
  4. 4 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera si se cumple el refrán: «Si hiela por Santa Lucía...»
  5. 5 El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año
  6. 6 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes
  7. 7 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  8. 8 Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu
  9. 9 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  10. 10 A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido en Valencia un hombre acusado de matar a su compañero de piso con una mancuerna

Detenido en Valencia un hombre acusado de matar a su compañero de piso con una mancuerna