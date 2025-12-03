Detenido en Valencia un hombre acusado de matar a su compañero de piso con una mancuerna La Policía Nacional lo arrestó tras hallar el cuerpo de la víctima en el pasillo del domicilio, alertada por un vecino que escuchó golpes y una posible pelea

E. P. Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre acusado de causar la muerte de su compañero de piso utilizando una mancuerna, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Todo apunta a que el detenido sufrió un episodio relacionado con la enfermedad mental que padece.

El suceso ocurrió en la noche de este martes, alrededor de las 21.30 horas, en un piso de la Plaza Arturo Piera donde convivían ambos hombres. Un vecino alertó a la Sala CIMACC 091 tras escuchar fuertes ruidos y lo que parecían ser golpes procedentes de la vivienda.

Varias patrullas se desplazaron al lugar y accedieron al domicilio por el balcón con ayuda de una cesta de bomberos. En el interior encontraron a un hombre fallecido en el pasillo y, junto a él, al presunto autor arrodillado y cubierto de sangre, con el mango de una mancuerna en la mano.

La víctima presentaba numerosas lesiones en la cabeza y el rostro. Los agentes procedieron a detener al sospechoso, que fue trasladado a un centro sanitario.

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre y atendieron al arrestado por diversas contusiones y un traumatismo craneoencefálico. Hasta el lugar acudieron una unidad del SAMU y personal de Atención Primaria, según el CICU.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación.