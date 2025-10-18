Detenido tras robar perfumes en el centro comercial El Tormes y esconderse en la antigua azucarera La intervención fue posible gracias a la rápida actuación de uno de los vigilantes de seguridad

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Marta de Tormes han detenido a un hombre acusado de hurtar varios perfumes en el centro comercial El Tormes. El arrestado intentó huir tras ser descubierto y se ocultó en las instalaciones de la antigua azucarera, donde finalmente fue localizado y arrestado por los efectivos del Puesto Principal de Santa Marta.

La intervención fue posible gracias a la rápida actuación de uno de los vigilantes de seguridad del establecimiento comercial, que al detectar el robo avisó de inmediato a la Benemérita a través del servicio 062 y aportó los datos necesarios para facilitar la identificación y posterior detención del presunto autor.