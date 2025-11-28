Detenido tras conducir en dirección contraria, huir de los agentes, subirse a la acera y escapar a pie La Policía Nacional comenzó la persecución al no detenerse el vehículo. Tras la misma y en un momento dado detuvieron el vehículo sobre una acera y tanto conductor como acompañante huyeron a la carrera introduciéndose en una vivienda cercana

Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico y otro de desobediencia.

La actuación policial se inició en el barrio de Buenos de Aires pasada la medianoche de este jueves, cuando los agentes observaron en una de las calles un vehículo que circulaba en sentido contrario al suyo con un golpe en la parte frontal.

Los funcionarios le han indicado mediante el uso de dispositivos luminosos y acústicos que detuviera la marcha y estacionara, haciendo el conductor caso omiso a las indicaciones y aumentando la velocidad.

El vehículo policial inició un seguimiento con los dispositivos acústicos y luminosos activados, continuando con las indicaciones para que el coche se detuviera. Como no lo hizo se inició una persecución, y en una de las calles cercanas hizo un giro, se subió a la acera para unos metros más adelante parar y salir del vehículo el conductor y el acompañante a la carrera. Ambos huyeron y se introdujeron en uno de los portales cercanos.

Posteriormente los funcionarios pudieron comprobar que el vehículo abandonado tenía las puertas abiertas, comprobando que en el interior había un teléfono, una tarjeta bancaria y dos motosierras, siendo todo ello intervenido y el coche trasladado a dependencias policiales.

A media mañana del mismo día de los hechos se detuvo al conductor del vehículo, el cual manifestó a los agentes que no había hecho caso a las indicaciones del vehículo policial toda vez tenía retirado el permiso de conducir.

Tanto el vehículo como las pertenencias se encuentran en dependencias policiales a la espera de realizar gestiones sobre la titularidad de los mismos y sobre la procedencia licita o no de los mismos.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de esta ciudad a cuya disposición pasó el detenido por delitos contra la seguridad del trafico y desobediencia.