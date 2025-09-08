Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía» El varón, de 40 años y con antecedentes por episodios similares, ha sido arrestado este sábado por emprenderla a cabezazos contra la mujer a la que reclama su parte de la herencia. Los vecinos alertaron a la Policía al escuchar gritos y golpes en la vivienda

M. C. Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:47

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana a un varón, J.A.C. de 40 años de edad, acusado de agredir violentamente a su madre viuda para exigirle dinero en su domicilio del barrio de Pizarrales. El arrestado, con problemas de drogadicción y antecedentes por episodios similares, ha repetido un patrón de violencia que ya ha obligado a los agentes a intervenir en otras ocasiones anteriores, por lo que desde enero del año pasado tiene una orden de alejamiento respecto a su progenitora.

Según ha podido saber LA GACETA, los hechos ocurrieron en el domicilio de la mujer cuando el hijo reclamó de manera insistente a su madre una cantidad de dinero. Ante la negativa de la mujer, que vive sola desde que hace menos de un año murió su marido, el varón reaccionó de forma agresiva. Fueron los propios vecinos quienes, al escuchar los gritos y ruidos que procedían de la vivienda, alertaron también a los servicios de emergencia. La mujer consiguió salir y refugiarse en la casa de su hermana.

Fuentes del caso explican a este periódico que la convivencia en la vivienda era insostenible desde hacía tiempo, marcada por la tensión constante y los estallidos de violencia. La madre vive sola en el domicilio desde que murió su marido, mientras que su hijo entra y sale de la vivienda cuando quiere, ya que tiene un juego de llaves, manifestando este: «Ahora la casa también es mía».

El varón le pide dinero con frecuencia para costearse las drogas, ya que es toxicómano, y su madre se lo ha dado en algunas ocasiones, ya que de lo contrario se pone agresivo y ha llegado a agredirle en varias ocasiones. De hecho a mediados de agosto presentó denuncia ante la Policía Nacional por un episodio similar.

Además, desde que murió su padre, su hijo le viene pidiendo que le de su parte de la herencia, pero ella le ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene dinero para darle, que se lo esta gastando todo en drogas y ella no tiene más.

Actualmente la mujer no dispone de teléfono ya que tanto el teléfono fijo como el móvil, se los ha roto su hijo para que no llame a nadie.

Este viernes por la mañana, sobre las 11:00 horas, el varón estuvo en la vivienda y de nuevo le pidió dinero, la mujer se lo negó, y el comenzó a golpearla en la cabeza, llegando a causarle lesiones. Tras la agresión, ella se fue del domicilio dejando allí a su hijo, y buscó refugio en casa de su hermana. Tras ello, fue asistida de las lesiones sufridas por parte de su hijo en el Hospital de Salamanca.

Este sábado por la tarde, sobre las 17:00 horas y alertados de lo ocurrido, agentes de la Comisaría de Policía se trasladaron hasta el domicilio, comprobando que en el interior había alguien, ya que no podían abrir la puerta por tener unas llaves puestas dentro. Llamaron a la puerta, pero nadie contestaba, escuchando a un perro ladrar en su interior, solicitando a continuación la presencia de bomberos para abrir la puerta.

Mientras tanto, otra patrulla que acudió en apoyo observó desde fuera de la vivienda al varón asomarse a una ventana y al percatarse de la presencia de la Policía en su exterior, accedió a abrir la puerta, tras lo que se lo llevaron detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento.

El detenido fue trasladado a las dependencias policiales de la calle Jardines, durante la elaboración del atestado correspondiente.