Detenido en Salamanca por traficar con cocaína y MDMA en zonas de ocio nocturno El individuo al detectar la presencia policial trató de evitarla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública tras pillarle traficando con drogas en Salamanca. Cuando los funcionarios realizaban labores de prevención en zonas de ocio nocturno de la capital, observaron como un individuo que abordaba a diferentes grupos de personas ofreciéndoles algo, quien, al detectar la presencia policial realizó movimientos evasivos abandonando la zona.

Posteriormente fue localizado en una de las calles adyacentes consumiendo hachís, motivo por el que se procedió a la realización de la correspondiente acta denuncia.

Al tiempo que se procedía a su identificación se pudo comprobar que llevaba entre sus pertenencias varios tipos de sustancias estupefacientes. Las mismas estaban distribuidas y guardades en diferentes partes de su vestimenta.

Una de las sustancias localizadas es cocaína la cual se encontraba distribuida en dos en dos envoltorios con un peso total de 1,17 gramos. La otra sustancia resultó ser MDMA (metanfetamina) distribuida en cuatro envoltorios con un peso total de 2,42 gramos.

En vista de los hechos, los funcionarios policiales procedieron a la detención del varón como autor de un delito contra la salud pública. Fue trasladado a dependencias policiales junto con todo lo intervenido, donde una vez realizados los trámites oportunos fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de esta ciudad.