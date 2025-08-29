Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cocaína y MDMA sustraídos. Policía Nacional

Detenido en Salamanca por traficar con cocaína y MDMA en zonas de ocio nocturno

El individuo al detectar la presencia policial trató de evitarla

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:53

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito contra la salud pública tras pillarle traficando con drogas en Salamanca. Cuando los funcionarios realizaban labores de prevención en zonas de ocio nocturno de la capital, observaron como un individuo que abordaba a diferentes grupos de personas ofreciéndoles algo, quien, al detectar la presencia policial realizó movimientos evasivos abandonando la zona.

Posteriormente fue localizado en una de las calles adyacentes consumiendo hachís, motivo por el que se procedió a la realización de la correspondiente acta denuncia.

Al tiempo que se procedía a su identificación se pudo comprobar que llevaba entre sus pertenencias varios tipos de sustancias estupefacientes. Las mismas estaban distribuidas y guardades en diferentes partes de su vestimenta.

Una de las sustancias localizadas es cocaína la cual se encontraba distribuida en dos en dos envoltorios con un peso total de 1,17 gramos. La otra sustancia resultó ser MDMA (metanfetamina) distribuida en cuatro envoltorios con un peso total de 2,42 gramos.

En vista de los hechos, los funcionarios policiales procedieron a la detención del varón como autor de un delito contra la salud pública. Fue trasladado a dependencias policiales junto con todo lo intervenido, donde una vez realizados los trámites oportunos fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de esta ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  2. 2 Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
  3. 3 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas
  4. 4 Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales»
  5. 5 Morille denuncia una agresión a una pareja «por parte de grupos fascistas de ultraderecha»
  6. 6 Muere Marcelino Cordero, exconcejal de Ciudad Rodrigo y exdiputado provincial
  7. 7 «Si tuviera 30 años menos...»: acusan a un mecánico de acosar y manosear a una clienta en su taller de Garrido
  8. 8 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  9. 9 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  10. 10 La feria presentará una nueva y espectacular atracción: 50 metros de altura y solo apta para los más valientes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido en Salamanca por traficar con cocaína y MDMA en zonas de ocio nocturno

Detenido en Salamanca por traficar con cocaína y MDMA en zonas de ocio nocturno