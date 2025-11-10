Detenido por robar un patinete eléctrico en la Gran Vía a un repartidor de periódicos El autor iba en una furgoneta y en ella llevaba el patinete sustraído

La Policía Nacional ha detenido a un varón por la sustracción de un patinete eléctrico. El supuesto autor fue trasladado a dependencias policiales junto con el objeto robado para la entrega a su legítimo propietario.

La actuación policial se inició cuando se recibió un aviso de la sustracción de dicho vehículo. Como se encontraban en las proximidades del lugar del requerimiento pudieron llegar a tiempo y observar como una furgoneta abandonaba el lugar rápidamente, por lo que procedieron a su interceptación para identificar a los ocupantes.

Los policías una vez detenida la furgoneta, observaron que en ella iban dos jóvenes, los cuales fueron identificados. Posteriormente procedieron a la inspección del interior del vehículo, localizándose en la parte trasera un patinete eléctrico, manifestando uno de los ocupantes en un primer momento que era de su propiedad.

Realizadas las gestiones pertinentes sobre el patinete, se pudo comprobar que el mismo figuraba denunciado como sustraído de la calle Gran Vía de Salamanca.

El patinete sustraído era utilizado por su propietario para el reparto de periódicos, y lo había dejado estacionado a primera hora de la mañana, durante menos de un minuto, para entregar uno de los periódicos en un edificio. Cuando salió pudo ver que no estaba en el lugar que lo había dejado aparcado, observando a un varón que se alejaba montado en él.

Ante los hechos expuestos, se procedió a la detención de uno de los varones por un presunto delito de hurto. Una vez finalizados los trámites documentales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de esta ciudad, a cuya disposición pasó el detenido.