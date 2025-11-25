Detenido por robar del interior de un coche unas botas militares y comida para gatos La Policía Nacional y la Policía Local interceptaron al presunto autor tras localizar parte de los objetos sustraídos en su poder. El detenido acumula más de 60 detenciones previas

Elena Martín Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 19:20

La Policía Nacional y la Policía Local detuvieron a un hombre por un delito contra el patrimonio tras robar en el interior de un vehículo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes, 25 de noviembre, alrededor de las 0:15 horas, cuando un ciudadano alertó a la policía de que su coche, estacionado en la carretera de Ledesma, tenía la ventanilla triangular fracturada. Además, informó de la desaparición de varios embutidos —aproximadamente 15 kilos—, unas botas tipo militar y un saco de comida para gatos.

Los agentes verificaron los daños en el vehículo y comenzaron una inspección por las inmediaciones para localizar al presunto autor. En una calle cercana, observaron a un hombre con una mochila y una bolsa de plástico, a quien interceptaron para identificarlo y revisar sus pertenencias.

En la revisión, encontraron un saco de 1,5 kilos de comida para gatos en la bolsa y unas botas militares en la mochila, ambos objetos pertenecientes al denunciante.

Considerando que se trataba de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, los agentes procedieron a su detención. Se comprobó que el detenido cuenta con más de 60 detenciones anteriores, muchas relacionadas con hechos similares, así como otras reclamaciones judiciales ya cesadas.

Tras completar los trámites en dependencias policiales, se informó al juzgado de guardia de la ciudad, quedando el detenido a disposición de su titular.