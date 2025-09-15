Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca Los agentes entraron a inspeccionar un bar y salió a correr pero fue interceptado

La Policía Nacional ha detenido a un hombre al que le figuraba una orden de detención e ingreso en prisión por la Audiencia Provincial de Cáceres.

La actuación policial se inició sobre las 01.20 horas de la madrugada del día 10 de septiembre, dentro del marco del Plan estratégico de respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio y al Protocolo de actuación respecto al control de las armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana.

Con ocasión de la celebración de las presentes Ferias y Fiestas se dispuso un refuerzo policial de especial intensidad, con la finalidad de erradicar puntos negros de drogas o donde se puedan portar armas blancas y por ello se decidió inspeccionar un bar ubicado en un barrio transtormesino.

Una vez que los agentes uniformados acceden al local, uno de los clientes abandona el lugar a la carrera por la puerta trasera intentando darse a la fuga.

La persecución se mantuvo por varias calles de la zona, siéndole instado en reiteradas ocasiones que parase y depusiera su actitud, haciendo caso omiso a las indicaciones que los agentes le ordenaban, hasta que finalmente fue interceptado a unos 600 metros del bar, manifestando el individuo voluntariamente que al observar la presencia policial se había asustado por portar droga para autoconsumo.

En el cacheo posterior al que fue sometido, se le localizó un pequeño envoltorio conteniendo un trozo de sustancia vegetal de color marrón, presuntamente hachís por la que fue denunciado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Solicitado por los funcionarios que se identificara, no portaba documentación y facilitó de viva voz un nombre y apellidos.

Al entender los agentes, que el hombre era responsable de un delito de desobediencia grave procedieron a su detención y traslado a Comisaría.

Por gestiones realizadas en dependencias policiales se comprobó que los datos facilitados por el detenido eran falsos, y que con la verdadera identificación le constaba una requisitoria por parte de la Audiencia Provincial de Cáceres que ordenaba su detención en ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta al juzgado en funciones de guardia, quien decretó el ingreso en prisión del detenido.