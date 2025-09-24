Detenido al ser pillado con drogas en el coche tras saltarse un semáforo, no tener la ITV en vigor y dar positivo en drogas Los agentes procedieron a su detención por un presunto tráfico de drogas tras encontrar cocaína, heroína y 255 euros en billetes fraccionados en su vehículo

J. F. R. Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:24

Un hombre ha sido detenido la madrugada de este miércoles por un presunto tráfico de drogas después de que en el registro de su vehículo los agentes de la Policía Local hallasen 10,45 gramos de cocaína (subdivididos en 6 envoltorios) y 1,63 gramos de heroína (subdivididos en 8 envoltorios) así como 255 euros en billetes fraccionados.

La Policía le dio el alto a las 3:07 horas en la avenida de Salamanca, a la altura del número 259, después de saltarse un semáforo en rojo. Los agentes comprobaron que no tenía la ITV en vigor y le sometieron en ese momento a las pruebas de alcohol y drogas, dando positivo en las últimas. Los policías procedieron al registro de su vehículo, descubriendo así las sustancias ilegales que llevaba en él. Además de ser detenido, también se formularon las correspondientes denuncias por las diversas infracciones de tráfico.