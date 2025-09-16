Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dotaciones de la Guardia Civil en Guijuelo. GUARDIA CIVIL

Detenido en Guijuelo tras un robo con violencia a una mujer mediante el «método del tirón»

Paralelamente y en la misma localidad se procedió al arresto de una mujer de 37 años por una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado

C. L. S.

Salamanca

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:42

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Guijuelo a un hombre del 29 años como supuesto autor de un delito de robo con violencia a una mujer, cometido la noche del pasado domingo,14 de septiembre.

Los agentes del Puesto de Guijuelo tuvieron conocimiento del suceso tras producirse el asalto en plena vía pública de la localidad guijuelense mediante el conocido «método del tirón», en el que la víctima fue despojada súbitamente de sus pertenencias.

De manera inmediata, se implementó un operativo de búsqueda en la zona, lo que permitió a los efectivos de la Benemérita localizar al sospechoso en pocos minutos y en las inmediaciones del lugar de los hechos—en el casco urbano—tras haber auxiliado a la víctima y haber obtenido una descripción del mismo, gracias a la colaboración ciudadana. El mismo portaba varias pertenencias susceptibles de provenir de la comisión del hecho delictivo, las cuales fueron identificadas por la víctima.

Por tales motivos fue arrestado y trasladado hasta dependenciaspoliciales, como presunto autor de un delito de robo con violencia, para la realización de las diligencias oportunas al respecto. Después de pasar la noche en los calabozos y una vez finalizados todos los trámites necesarios, los efectivos han puesto al arrestado a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca, que estos días se encuentra en funciones de guardia.

Paralelamente a esto, esa noche y en la misma localidad, se procedió a la detención de una mujer de 37 años por una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación en el juzgado.

