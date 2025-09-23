Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Coche de la Policía Nacional. LAYA

Detenido por estafar 1.000 euros a una mujer en la remodelación de su vivienda

La víctima confiaba en el detenido ya que anteriormente le había realizado otras obras

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:37

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer un delito de estafa relacionado con el patrimonio.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber sido víctima de un engaño. Según relató, había contactado con un albañil para realizar una reforma en su domicilio. Tras acordar el presupuesto, le transfirió 1.000 euros mediante la aplicación Bizum.

No obstante, llegado el momento de iniciar las obras, el trabajador no se presentó y comenzó a ofrecer diferentes excusas. Incluso llegó a solicitarle más dinero. La víctima explicó que confió en él porque ya le había realizado una reforma anteriormente con un resultado satisfactorio, por lo que nunca sospechó que pudiera tratarse de una estafa.

Con la información aportada, los agentes realizaron las gestiones oportunas que permitieron identificar plenamente al autor, localizarlo y proceder a su detención. Las investigaciones posteriores revelaron que esta persona había utilizado el mismo modus operandi con otros afectados, quienes también realizaron pagos sin que las obras presupuestadas llegaran a ejecutarse.

Tras la instrucción de las diligencias, lo actuado fue puesto en conocimiento del juzgado de guardia.

