Detenido tras amenazar con una navaja al dueño de un negocio en Pizarrales por no cambiarle un producto El dependiente al ver que el envoltorio estaba abierto le dijo que no era posible, y el varón comenzó a vociferar amenazándolo, sacando una navaja que llevaba

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de un delito de amenazas, interviniéndole al autor una navaja que llevaba.

La actuación policial se inició a mediodía de este miércoles, al recibir llamada telefónica en dependencias policiales, en la cual el alertante de un establecimiento situado en la Carretera Ledesma comunicaba que una persona estaba le estaba amenazando.

Al decirle que no podía devolver un producto, había comenzado a vociferar amenazándolo, sacando finalmente la navaja, señalando que incluso había intentado coger dinero de la caja registradora sin éxito.

Funcionarios policiales fueron comisionados al lugar de los hechos, accediendo al interior del establecimiento en el que observan a un varón que estaba gritando, por lo que trataron de calmar la situación.

Tras entrevistarse los agentes con el dueño, les manifiestó que el varón entró solicitando la devolución de un conector y al observar él que el envoltorio estaba abierto y que el dispositivo habría sido utilizado, le dijo que no era posible, por lo que el cliente comenzó a dar voces y a amenazarlo, tratando de coger en un momento dado, dinero de la caja registradora sin conseguirlo.

Posteriormente salió de detrás del mostrador y el varón sacó una navaja de su bolsillo y después de abrirla le amenazó con ella, haciendo gestos como de usarla.

Después de realizar una inspección de seguridad de los efectos que llevaba el autor de los hechos, se localiza en uno de sus bolsillos la navaja utilizada, que es intervenida.

Por todo ello, al entender los agentes actuantes que el varón era autor de un delito de amenazas, proceden a su detención y posterior traslado a dependencias policiales junto con todo lo intervenido.

Una vez finalizados los trámites documentales en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia de esta ciudad, pasando el detenido a disposición de su titular.

