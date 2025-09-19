Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Furgón de la Policía Nacional. ARCHIVO

Detenidas en Salamanca dos mujeres buscadas por robos a ancianos

Las arrestadas se ganaban la confianza de hombres mayores para entrar en sus casas y huir con objetos de valor

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:09

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a dos mujeres que tenían órdenes de arresto pendientes tanto en esta ciudad como en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ambas están acusadas de cometer hurtos en viviendas de personas mayores tras ganarse previamente su confianza.

La localización se produjo gracias a un agente que, estando fuera de servicio, reconoció a las sospechosas y alertó a sus compañeros. Una patrulla acudió al lugar y confirmó que sobre ellas pesaban dos reclamaciones judiciales.

Según las investigaciones, el «modus operandi» era idéntico en ambos casos: las mujeres entablaban conversación con hombres de avanzada edad en la calle o en parques, intercambiaban teléfonos y mantenían contacto durante varios días. Una vez logrado ese vínculo, eran invitadas a las viviendas de las víctimas, momento que aprovechaban para sustraer objetos de valor antes de huir apresuradamente.

Tras ser arrestadas, las dos mujeres fueron trasladadas a dependencias policiales para completar los trámites correspondientes y, posteriormente, puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Salamanca.

