Detenidas 16 personas y otras cinco investigadas por poseer y distribuir pornografía infantil

Viernes, 29 de agosto 2025

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas –e investiga a otras 5- por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. En los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas. Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, han ingresado en prisión provisional. La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a los investigados.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes «Peer To Peer» (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

Detenidas 16 personas, e investigadas otras 5, en diferentes provincias españolas

La colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, ha sido fundamental para identificar a las personas implicadas en los hechos. Del total de investigados, los agentes han conseguido identificar a 21 personas ubicadas en nuestro país, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Entre los detenidos destaca un profesor de secundaria en Barcelona; los arrestados en Cáceres y Lugo que -dada la gravedad y dureza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que visualizaban y compartían- han ingresado en prisión provisional; y uno de los detenidos en Girona –responsable de la distribución de más de 85.000 archivos- que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Por otra parte, en los registros practicados se han intervenido miles de archivos de imágenes y vídeos conteniendo graves agresiones sexuales sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.