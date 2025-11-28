Detenciones que marcan un final de mes insólito en Salamanca: reincidentes, fugitivos y casos surrealistas Un maltratador recluido en su piso y un ladrón reincidente en el tanatorio, entre otros marcan la crónica policial de estos días. Las Fuerzas de Seguridad han detenido a los delincuentes que han protagonizado cada uno de estos sucesos

Uno de los últimos detenidos robó en al menos de una decena de coches en pocos días en el tanatorio.

M. C. SALAMANCA Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:15

Salamanca ha vivido un mes de noviembre cargado de detenciones tan llamativas como dispares. Un maltratador encerrado durante meses en su casa para no ir a prisión, un delincuente reincidente que apenas aguantó cinco días sin volver a delinquir, otra que irrumpió en la carretera ofreciendo sexo y se llevó el dinero del 'cliente' que paró y un ladrón de pisos georgiano buscado en Valencia, han marcado la crónica policial de este final de mes.

El caso más surrealista ha sido, sin duda, el del fugitivo que sobrevivió meses recluido en su domicilio para esquivar una orden judicial de ingreso en prisión por malos tratos. Desde que supo que el juzgado lo buscaba para su ingreso en prisión, dejó el trabajo, vendió el coche y se atrincheró sin salir ni a por pan. Amigos y familiares le abastecían de comida, tabaco y lo necesario para mantenerse invisible. La Policía Nacional acabó localizándolo y deteniéndolo.

En la discreción se situó 'el ladrón del tanatorio', un delincuente recién salido de prisión que pronto volvió a ser puesto entre rejas. Apenas cinco días después de quedar en la calle ya estaba asaltando coches en el aparcamiento del Tanatorio San Carlos Borromeo, rompiendo ventanillas y llevándose bolsos, mochilas y efectos personales de quienes acudían a despedir a sus familiares y allegados. La Policía Nacional lo considera autor de una decena de robos en el parking funerario en pocos días.

Otro caso que ha dado que hablar es el de la mujer detenida tras ofrecer sexo en plena carretera y robar 120 euros a un conductor durante un encuentro íntimo en La Aldehuela. Según denunció el afectado, se cruzó con ella en mitad de la calzada, accedieron a mantener relaciones sin pago y, en un descuido, le cogió el dinero de su cartera y salió corriendo. La detenida, con problemas de toxicomanía, fue puesta en libertad provisional tras pasar por el Juzgado.

Además un ladrón de origen georgiano fue detenido en los últimos días en la ciudad por un robo en un domicilio de Comuneros. Le constaba además una requisitoria en Valencia por hechos similares. La Policía lo considera especialista en el método del hilo con pegamento: introducir una tira adhesiva por la mirilla o el resquicio de una puerta para atraer los pestillos y facilitar la apertura. Fue enviado a prisión provisional tras pasar por el Juzgado.

De manera simultánea, otro detenido terminó a disposición judicial por una brutal agresión en San Justo, donde la víctima, un hombre de origen chino, acabó sangrando, con un golpe en el ojo, otro en la nariz y sin un diente. El presunto agresor fue alcanzado en la calle Prior por una patrulla tras una persecución iniciada por el portero del local, testigo directo de lo ocurrido.

Cinco sucesos insólitos, aún a falta del último fin de semana del mes que podría traer nuevas 'sorpresas'.