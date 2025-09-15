Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Patrullas de la Policía Nacional y motorista de la Local se trasladaron al lugar.

Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal

Una vieja casa usada por drogadictos, posible origen de conflicto

M.B.

SALAMANCA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:46

Una acalorada discusión entre varias personas en la calle Salmerón en el barrio de Pizarrales, sobre las 14:00 horas de este lunes, ha movilizado a varias unidades de la Policía Nacional y dos motos de la Policía Local hasta el lugar del conflicto.

El origen del problema se debe a una vieja casa donde entran drogadictos de la zona, según comentan los vecinos, la intervención se ha zanjado finalmente sin ninguna detención.

