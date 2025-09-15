Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal
Una vieja casa usada por drogadictos, posible origen de conflicto
M.B.
SALAMANCA
Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:46
Una acalorada discusión entre varias personas en la calle Salmerón en el barrio de Pizarrales, sobre las 14:00 horas de este lunes, ha movilizado a varias unidades de la Policía Nacional y dos motos de la Policía Local hasta el lugar del conflicto.
El origen del problema se debe a una vieja casa donde entran drogadictos de la zona, según comentan los vecinos, la intervención se ha zanjado finalmente sin ninguna detención.
