Despliegue policial en el barrio de Pizarrales por una acalorada discusión vecinal Una vieja casa usada por drogadictos, posible origen de conflicto

Patrullas de la Policía Nacional y motorista de la Local se trasladaron al lugar.

M.B. SALAMANCA Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

Una acalorada discusión entre varias personas en la calle Salmerón en el barrio de Pizarrales, sobre las 14:00 horas de este lunes, ha movilizado a varias unidades de la Policía Nacional y dos motos de la Policía Local hasta el lugar del conflicto.

El origen del problema se debe a una vieja casa donde entran drogadictos de la zona, según comentan los vecinos, la intervención se ha zanjado finalmente sin ninguna detención.