Desarticulada una organización criminal especializada en las estafas del «tocomocho» y la «estampita» Seis personas han sido detenidas y otras tres están siendo investigadas por delito de pertenencia a organización criminal

E. P. Madrid Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:28

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas mediante los métodos del «tocomocho» y la «estampita» en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña.

En la operación, seis personas han sido detenidas y tres más investigadas, acusadas de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

La investigación, enmarcada en el Plan Mayor de Seguridad, se inició a finales del verano pasado tras conocerse dos robos con violencia en Lebrija (Sevilla). Los integrantes del grupo actuaban de manera itinerante por todo el territorio nacional, seleccionando principalmente a víctimas de avanzada edad por su especial vulnerabilidad. Empleaban las técnicas de estafa conocidas como «tocomocho» y «la estampita», y en ocasiones recurrían a la violencia y la intimidación. Según fuentes de la Guardia Civil, llegaron a sustraer más de 50.000 euros.

Además, se detectó el uso de métodos de sumisión química en al menos una de las víctimas, confirmado mediante pruebas analíticas.

La colaboración con la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) permitió identificar a los miembros de la organización y vincularlos con numerosos delitos cometidos en Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares en otras provincias.

Como parte de la operación, se realizaron nueve entradas y registros: dos en Toledo y siete en Cáceres. Durante los registros se incautaron aproximadamente 20.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos robados, dos turismos, una autocaravana y diverso material empleado para las estafas. También se requisó un arma modificada para disparar en ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una gran cantidad de munición.

La investigación continúa abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y efectos recuperados. Los detenidos, junto con las diligencias y los objetos incautados, han sido puestos a disposición judicial, y no se descarta la implicación del grupo en otros delitos de características similares.